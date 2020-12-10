В Киеве усилят контроль вывоза строительного мусора: Нарушителей ждет штраф

Коммунальщики убрали строительный мусор возле придомовых территорий Фото пресслужбы Шевченковской райгосадминистрации в городе Киеве

Местные власти анонсировали рейды коммунальщиков

В Киеве усиливают контроль за складывание строительных отходов в контейнеры с бытовым мусором, или же самовольные свалки во дворах. Местные власти обещают рейды коммунальщиков, а для нарушителей немалые штрафы. В частности об этом говорится в сообщении пресс-службы Шевченковской райгосадминистрации в городе Киеве.

В ведомости напомнили, что запрещается бросать строительные отходы в контейнеры с бытовым мусором и самовольно складывать их в непредназначенных для этого местах. В случае невыполнения обязательств, киевлян ждут штрафные санкции.

В частности, лицо, которое нарушает благоустройство, будет привлечено к административной ответственности и оштрафовано на сумму от 340 до 1360 грн. В случае совершения выброса строительных отходов предпринимателем, то наказание составит от 800 до 1700 грн. К тому же, виновник должен за свой счет освободить территорию от мусора.

Причиной радикальных действий видят в пренебрежении жителями квартир порядка и выбрасывания строительного мусора во дворе. "Последний недопустимый случай произошел во дворе многоэтажки на ул. Бульварно-Кудрявская, 32", - заявляют в отделе контроля за благоустройством райгосадминистрации.

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Напомним, что ранее сообщалось о закрытии свалки в Подгорцах. Полигон №5 принимал мусор на протяжении 34 лет.