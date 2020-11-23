live
Новости » Общество Читати новину українською

"В Киеве, у друзей, в безопасности": Известный белорусский музыкант уехал в Украину

Дмитрий Сосновский TUT.BY.

13 ноября музыкант был задержан в Клецке за участие в уличных протестах

Лидер белорусской группы "Старые Ольса" музыкант Дмитрий Сосновский уехал в Украину. Об этом он сообщил в Facebook.

"В Киеве, у друзей, в безопасности. Мемуары напишу. Спасибо: Викторович, моя семья, семья, которая спасла, конспиративный дом, гараж, мальчики, Сандре из Познани, Филу из Миннеаполиса, Антону из Техаса, пастору Ричарду, Панкевичу, Карине и Жене, полковнику. И еще горе добрых людей! "Жыве вечна! Мы победим!", - написал Сосновский.

По информации издания TUT.by, 13 ноября музыкант был задержан в Клецке за участие в уличных протестах. Три дня спустя он получил штраф в 30 базовых величин (810 белорусских рублей).

Впоследствии его начали искать правоохранители, после чего он был вынужден скрываться и впоследствии покинуть страну. 

Новости по теме: КГБ Беларуси внес создателей Telegram-канала "Нехта" в список террористов

Напомним, в Минске в воскресенье, 22 ноября, состоялись протестные акции под названием "Марш против фашизма", в результате чего более 200 человек были задержаны.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Во Львове во втором туре выборов мэра побеждает Андрей Садовый, – экзитпол студии Савика Шустера Во Львове и Ужгороде правоохранители открыли уголовные дела за нарушения на выборах История о "Галицких инвестициях" – не фейк, а свершившийся факт: Адамик прокомментировал обращение УГП относительно Садового Мельничук: В Украинской Галицкой партии решили не молчать и рассказали о связях Садового с директором сахарного завода
Loading...

программы канала ZIK

Местные выборы: Второй тур. Коронавирус в Украине:
Карантин в Украине: локдаун или карантин выходного дня? Второй тур выборов | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Шестой - не идеален. Трапезные вместо ресторанов. Результаты выборов | Ток-шоу
Второй тур местных выборов | 22.11.20
Скандальная неделя. Протесты ФОПов. COVID-19 бьет рекорды. Люди на продажу | Детали недели | 21.11.20