"В Киеве, у друзей, в безопасности": Известный белорусский музыкант уехал в Украину

Дмитрий Сосновский TUT.BY.

13 ноября музыкант был задержан в Клецке за участие в уличных протестах

Лидер белорусской группы "Старые Ольса" музыкант Дмитрий Сосновский уехал в Украину. Об этом он сообщил в Facebook.

"В Киеве, у друзей, в безопасности. Мемуары напишу. Спасибо: Викторович, моя семья, семья, которая спасла, конспиративный дом, гараж, мальчики, Сандре из Познани, Филу из Миннеаполиса, Антону из Техаса, пастору Ричарду, Панкевичу, Карине и Жене, полковнику. И еще горе добрых людей! "Жыве вечна! Мы победим!", - написал Сосновский.

По информации издания TUT.by, 13 ноября музыкант был задержан в Клецке за участие в уличных протестах. Три дня спустя он получил штраф в 30 базовых величин (810 белорусских рублей).

Впоследствии его начали искать правоохранители, после чего он был вынужден скрываться и впоследствии покинуть страну.

Напомним, в Минске в воскресенье, 22 ноября, состоялись протестные акции под названием "Марш против фашизма", в результате чего более 200 человек были задержаны.