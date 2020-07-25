В Киеве Свято-Феодосиевский мужской монастырь ПЦУ закрыли на карантин
У жителей обители подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19
В Киеве на карантин закрыли Свято-Феодосиевский ставропигиальный мужской монастырь в связи с выявлением там больных коронавирусом COVID-19. Об этом 25 июля сообщили на странице монастыря в Facebook.
"В связи с установлением среди тех, кто проживает в монастыре, лиц с подтверждением заболевания из-за коронавируса, согласно карантинных предписаний Свято-Феодосиевский монастырь закрывается для посещения. Просим молитв за выздоровление больных и преодоления губительного поветрия", – говорится в сообщении.
Объявление о закрытии на самоизоляцию
В зв‘в связи с установлением среди тех, кто проживает в монастыре, лиц с...Опубликовано Свято-Феодосиевский ставропигиальный мужской монастырь г.Киева Суббота, 25 июля 2020 г.
Напомним, по состоянию на утро 25 июля в Украине 63 929 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1590 летальных, 35 497 пациентов выздоровели. За минувшие сутки обнаружили 1106 новых случаев.
Больше всего больных подтвердили во Львовской - 209 новых инфицированных. В Киеве за сутки зафиксировали 129 случаев, а общее число зараженных выросло до 7525.