В Киеве Свято-Феодосиевский мужской монастырь ПЦУ закрыли на карантин

Свято-Феодосиевский ставропигиальный мужской монастырь г.Киева Фото из открытых источников

У жителей обители подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19

В Киеве на карантин закрыли Свято-Феодосиевский ставропигиальный мужской монастырь в связи с выявлением там больных коронавирусом COVID-19. Об этом 25 июля сообщили на странице монастыря в Facebook.

"В связи с установлением среди тех, кто проживает в монастыре, лиц с подтверждением заболевания из-за коронавируса, согласно карантинных предписаний Свято-Феодосиевский монастырь закрывается для посещения. Просим молитв за выздоровление больных и преодоления губительного поветрия", – говорится в сообщении.

Объявление о закрытии на самоизоляцию В зв‘в связи с установлением среди тех, кто проживает в монастыре, лиц с... Опубликовано Свято-Феодосиевский ставропигиальный мужской монастырь г.Киева Суббота, 25 июля 2020 г.

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Напомним, по состоянию на утро 25 июля в Украине 63 929 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1590 летальных, 35 497 пациентов выздоровели. За минувшие сутки обнаружили 1106 новых случаев.

Больше всего больных подтвердили во Львовской - 209 новых инфицированных. В Киеве за сутки зафиксировали 129 случаев, а общее число зараженных выросло до 7525.