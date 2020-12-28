В Киеве создадут "холодильник" для хранения COVID-вакцин

Михаил Радуцкий РБК-Украина

Один холодильник объемом 1000 литров (вмещает 250 тысяч доз) уже находится в Украине

В Киеве или возле аэропорта "Борисполь" планируют создать специальный Центр длительного хранения вакцин от коронавирус в сверхнизких температурах. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий в своем Facebook.

"Логистическая схема, которую мы планируем, предусматривает создание на национальном уровне (в Киеве или в непосредственной близости к международному аэропорту "Борисполь") специального центра длительного хранения вакцин в сверхнизких температурах, в котором будут установлены холодильники, способные одновременно хранить сотни тысяч доз", - написал он.

По словам Радуцкого, один холодильник объемом 1000 литров (вмещает 250 тысяч доз) уже находится в Украине.

"Еще двадцать аналогичных установок могут быть завезены в страну в течение нескольких недель. Это даст нам возможность получить первые партии вакцины, которые требуют хранения в сверхнизких температурах", - добавил он.

Отмечается, что из этого центра вакцину будут транспортировать в регионы, где она может храниться до 5 дней в обычных холодильниках.

Ранее исполняющий обязанности главы ЦОС Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин предупреждал, что в регионах могут возникнуть проблемы с хранением вакцины против коронавируса COVID-19.