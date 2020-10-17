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В Киеве сильный ливень затопил десятки улиц и затруднил движение. Фото

В Киеве из-за ливня затоплены улицы и затруднено транспортное движение Киевавтодор

Коммунальщики продолжили ликвидировать затопление по меньшей мере на восьми улицах столицы

В субботу, 17 октября, Киев накрыл сильный ливень, в результате чего были подтоплены десятки улиц и затруднено транспортное движение. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города. 

Как отмечается, в результате непогоды были подтоплены проезжие части на улицах Осенняя, Приорская, Автозаводская, Уманская, Искровская, Новопироговская, Филиппа Козицкого, Брожка и Излюмская.  

Также сильные дожди вызвали подтопления на улицах Сырецкой, Кирилловской и Копиливской. По данным патрульной полиции, временно было остановлено движение трамваев на улице Кирилловской, однако примерно в 14:00 общественный транспорт возобновил работу. 

Кроме этого, было затруднено движение на переулке Руслана Лужевского. 

По данным Киевавтодора, по состоянию на 14:00 были ликвидированы подтопления на проспектах Гузара, В. Гавела, Воздухофлотском, возле станции метро "Черниговская", улицах Пестеля, Брожка, Жилянской, Ромена Роллана, Гарматной, Ереванской, Гетмана, Преображенской, Чаадаева, Чоколовском бульваре, на углу ул. Хоткевича и П. Усенко, Лукьяновской площади и проулке Чугуевском.

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Сейчас продолжаются работы на ул. Белецкого, Новопироговской, Ташкентской, Братиславской (рынок Троещина), Автозаводской, Богатырской (завод Оболонь), Ушинского, Киото.

Гідрослужби УК "Киевавтодор" продолжают работы в усиленном режиме.
К работе задействована специальная техника, в частности,...

Опубликовано Коммунальная корпорация "Киевавтодор" Суббота, 17 октября 2020 г.

Напомним, перед этим синоптики предупреждали, что в субботу, 17 октября, Украину накроют сильные дожди, местами со снегом. В Киевской области в этот день ожидается сырой дождь и порывы ветра 15-20 м/с.

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