В Киеве семь пунктов не готовы к проведению ВНО

Фото из открытых источников

В то же время 95 пунктов проведения ВНО готовы принимать участников экзамена

В Киеве семь пунктов проведения внешнего независимого оценивания не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения для проведения экзамена. Об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужби Украины.

"По результатам в 7 пунктах были выявлены нарушения требований постановления Главного государственного санитарного врача Украины от "Об утверждении Временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий при проведении внешнего независимого оценивания и единого профессионального вступительного испытания в период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", – говорится в сообщении.

В частности, в этих пунктах отсутствует медицинский работник, который, согласно правилам, должен присутствовать на местах проведения экзамена. Кроме этого, сотрудники недостаточно обеспечены защитными масками, перчатками, антисептическими и дезинфицирующими средствами, а также бесконтактными термометрами.

Однако, по предварительной информации, 95 пунктов соответствуют требованиям Минздрава и готовы к проведению тестирования ВНО.

Новости по теме: В правительстве объяснили, как будет происходить возврат средств за пробное ВНО

Напомним, на этой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что внешнее независимое оценивание в Украине не отменят, а первый экзамен стартует по плану – 25 июня.