live
Новости » Общество Читати новину українською

В Киеве семь пунктов не готовы к проведению ВНО

Фото из открытых источников

В то же время 95 пунктов проведения ВНО готовы принимать участников экзамена

В Киеве семь пунктов проведения внешнего независимого оценивания не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения для проведения экзамена. Об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужби Украины. 

"По результатам в 7 пунктах были выявлены нарушения требований постановления Главного государственного санитарного врача Украины от "Об утверждении Временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий при проведении внешнего независимого оценивания и единого профессионального вступительного испытания в период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", – говорится в сообщении. 

В частности, в этих пунктах отсутствует медицинский работник, который, согласно правилам, должен присутствовать на местах проведения экзамена. Кроме этого, сотрудники недостаточно обеспечены защитными масками, перчатками, антисептическими и дезинфицирующими средствами, а также бесконтактными термометрами.

Новости по теме: Освобождение выпускников от ГИА: Образовательный омбудсмен объяснил, как будут выдавать свидетельства и что будет с ВНО

Однако, по предварительной информации, 95 пунктов соответствуют требованиям Минздрава и готовы к проведению тестирования ВНО. 

Новости по теме: В правительстве объяснили, как будет происходить возврат средств за пробное ВНО

Напомним, на этой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что внешнее независимое оценивание в Украине не отменят, а первый экзамен стартует по плану – 25 июня.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Митинг возле Офиса президента, продление карантина и помощь от США: Главное за 17 июня Госпитализация первой леди, пересмотр меры пресечения Стерненко и обыски на "Электротяжмаше": Главное за 16 июня Суд по делу Стерненко, новая программа Кабмина и вероятное усиление карантина в Украине: Главное за 15 июня Илья Кива: Мы создаём Общественное движение "Патриоты – За жизнь"
Loading...

программы канала ZIK

Елена Лукаш | Ток-шоу
Анатолий Шарий | Ток-шоу
Акции в защиту журналистов в Киеве. Программа правительства. Минские соглашения | Ток-шоу
Александр Дубинский | Ток-шоу
Надежда Савченко | Ток-шоу
Митинг в защиту журналистов под ОП. Продление карантина. ВНО не для всех | Детали дня | 17.06.20