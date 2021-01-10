В Киеве разрешили работу зимних аттракционов на локдауне, однако при двух условиях

В Киеве разрешили работу катков Фото из открытых источников

Катки на свежем воздухе могут работать при условии соблюдения дистанции

В Украине с 8 января начали действовать карантинные ограничения, предусматривающие запрет на деятельность развлекательной сферы. Однако, в Киеве разрешили работу катков и аттракционов при нескольких условиях. Об этом сообщает прессслужба Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

Как отмечается, на время локдауна в столице прекращают работу различные ярмарки, в том числе продуктовые. Кроме того, запрещено проведение концертов и других массовых мероприятий.

Однако, катки и другие зимние аттракционы на свежем воздухе могут работать при условии соблюдения дистанции между посетителями в 1,5 метров. При этом на игровые площадки запрещено пускать более 20 человек.

Напомним, недавно администрация Киевского метрополитена предупредила пассажиров, что в период локдауна, с 8 по 24 января, некоторые станции могут закрываться во избежание скопления людей.