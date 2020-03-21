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В Киеве проверять документы и транспорт во время карантина будет "Муниципальная стража"

Фото из открытых источников

"Варта" будет проверять транспорт на предмет перевозки пассажиров без пропусков

В Киеве "Муниципальная стража" будет следить за порядком в столице во время карантина в связи с пандемией коронавирус. Об этом говорится в протоколе комиссии КГГА, который был принят 21 марта. 

В частности, стоят "предлагается" обеспечить общественный порядок и выполнения ограничительных мероприятий на территории столицы. 

Кроме этого, члены "Стражи" будут проверять транспорт на предмет перевозки пассажиров без пропусков. 

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"Обеспечить присутствие работников (" Муниципальной стражи "- ред.) в количестве не менее одного человека в каждой единице наземного общественного транспорта, которая будет двигаться по отдельно определенным маршрутам и проверку наличия специального билете, удостоверение личности и средств индивидуальной защиты", - говорится в протоколе.

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Как отмечается, такие дежурство в столице пройдут для улучшения эпидемической ситуации. 

Напомним, в пятницу, 20 марта, Кабинет министров Украины установил режим чрезвычайной ситуации в городе Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. 

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