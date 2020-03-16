В Киеве провели более 60 обследований на коронавирус, больных не обнаружили, – КГГА

Первый заместитель председателя КГГА рассказал, было в столице зафиксированы случаи заражения COVID-19

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что в Киеве провели более 60 обследований на коронавирус. Об этом он сообщил во время брифинга КГГА относительно ситуации с коронавирусом, который транслировал телеканал ZIK.

Отвечая на вопрос, зафиксированы ли случаи в Киеве заболевания коронавирус, он отметил:

"Не зафиксировано. На сегодня мы провели вместе с частными клиниками более 60-ти обследований на коронавирус. На сегодня случаев не зафиксировано".

Напомним, по состоянию на 16 марта, со времени появления коронавирус COVID-19 в мире зарегистрировали 169 387 случаев заражения инфекцией, из которых 81 тысяча в Китае. Согласно данным, от нового коронавирус смогли вылечиться 77 257 человек, от заражения умерли 6 513 пациентов.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 9:30 16 марта было подтверждено уже 5 случаев заражения коронавирусом.