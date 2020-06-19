В Киеве простились с Алексеем Порошенко

Алексей Порошенко Радио Свобода

Мужчину похоронят на Зверинецком кладбище в Киеве

В пятницу, 19 июня в Киеве попрощались с Алексеем Порошенко – отцом пятого президента Украины и народного депутата Петра Порошенко. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как отмечается, прощание состоялось в клубе Кабинета министров, а перед этим покойного отпели в Михайловском златоверхом соборе.

Так, попрощаться с Алексеем Порошенко пришли примерно две сотни человек. Кроме родственников и близких, провести в последний путь покойного пришли политики, военные, общественные деятели. В частности, присутствовали Александр Турчинов, Валерий Гелетей, Юрий Луценко, Владимир Гройсман, Сергей Березенко, Тарас Березовец и другие.

В прощальном слове Петр Порошенко назвал отца не только Героем Украины по званиям, но и "настоящим лидером Украины".

К слову, похоронят Алексея Порошенко на Зверинецком кладбище в Киеве.

Алексей Порошенко родился в 1936 году в селе Сафьяны (ныне Одесская область, тогда – Королевство Румыния). В 1959 году он выпустился из Львовского сельскохозяйственного института и получил специальность инженера-механика механизации трудоемких процессов в сельском хозяйстве. После начала войны в Приднестровье переехал в Киев. Алексей Порошенко за жизнь заработал звание успешного бизнесмена, в 2012 году журнал "Фокус" включил его в 20 ведущих аграриев Украины.

Напомним, во вторник, 16 июня, перестало биться сердце отца пятого президента Украины Петра Порошенко - Алексея Ивановича Порошенко.