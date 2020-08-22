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В Киеве прощаются с Борисом Патоном

Он умер на 102-м году жизни

В Киеве проходит церемония прощания с украинским металлургом, инженером, изобретателем и ученым Борисом Патоном. Об этом сообщает РБК-Украина

Согласно сообщению, прощание проходит в клубе Кабинета Министров Украины, а похоронят Бориса Патона на Байковом кладбище.

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Как отмечается, провести ученого в последний путь пришли президент Украины Владимир Зеленский с женой, глава Офиса президента Андрей Ермак и первый президент Украины Леонид Кравчук.

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Напомним, выдающийся украинский ученый и изобретатель Борис Патон, которому был 101 год, умер в среду, 19 августа.

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