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В Киеве откроют елочные ярмарки. Полный список по районам

В КГГА рассказали, где в Киеве можно купить елки Фото из открытых источников

Новогодние деревья можно будет приобрести в десяти районах столицы

В Киеве с 17 по 30 декабря будут работать 178 законных пунктов, где можно будет приобрести новогодние елки и украшения. Об этом сообщает пресс-служба КГГА. 

По предварительной информации, пункты продажи будут находиться во всех десяти районах города. А именно: 

в Голосеевском районе:

  • ул. Антоновича, 115
  • пересечение ул. Владимиро-Лыбидской и ул. Антоновича;
  • ул. Изюмская, 1 (локация № 1);
  • ул. Изюмская, 1 (локация № 2);
  • ул. Изюмская, 1 (локация № 3);
  • ул. Изюмская, 1 (локация № 4);
  • пер. Руслана Лужевского, 1;
  • ул. Академика Вильямса, 6-А;
  • ул. Васильковская, 11/11;
  • ул. Лятошинского, 14;
  • ул. Академика Заболотного, 48-А (вдоль и напротив торговой площадки "Феофания");

в Дарницком районе:

  • ул. Архитектора Вербицкого, 16;
  • ул. Архитектора Вербицкого, 28-А, 30;
  • ул. Бориса Гмыри, 1;
  • ул. Бориса Гмыри, 8;
  • ул. Декабристов, 9;
  • ул. Елизаветы Чавдар, 1;
  • ул. Елизаветы Чавдар, 2;
  • ул. Елизаветы Чавдар, 13;
  • ул. Здолбуновская, 2;
  • ул. Михаила Драгоманова, 1;
  • ул. Михаила Драгоманова, 14;
  • ул. Елены Пчилки, 2;
  • ул. Александра Мишуги, 2;
  • ул. Александра Мишуги, 4;
  • ул. Михаила Гришко, 1/2;
  • ул. Срибнокильская, 1/2;
  • ул. Срибнокильская, 5;
  • ул. Срибнокильская, 13;
  • ул. Урловская, 19;
  • ул. Ялтинская, 5-А;
  • ул. Ялтинская, 5-Б;
  • Днепровская набережная (возле ТЦ " Новус");
  • пересечение ул. Ревуцкого и ул. Вишняковской;
  • пересечение ул. Анны Ахматовой и просп. Петра Григоренко;
  • пересечение ул. Тростянецкой и вул. Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой);
  • пересечение ул. Урловской и ул. Анны Ахматовой;
  • просп. Петра Григоренко, 26;
  • просп. Петра Григоренко, 41;
  • Харьковское шоссе, 49;
  • Харьковское шоссе, 57;
  • Харьковское шоссе, 144;
  • ул. Княжий Затон, 10.

в Деснянском районе:

  • ул. Каштановая, 7;
  • ул. Архитектора Николаева, 7;
  • ул. Теодора Драйзера, 1;
  • ул. Теодора Драйзера, 2;
  • ул. Теодора Драйзера, 4;
  • ул. Теодора Драйзера, 21;
  • ул. Градинская, 6;
  • просп. Владимира Маяковского, 2;
  • просп. Владимира Маяковского, 6;
  • просп. Владимира Маяковского, 15;
  • просп. Владимира Маяковского, 26;
  • просп. Владимира Маяковского, 40;
  • просп. Владимира Маяковского, 42;
  • просп. Владимира Маяковского, 44;
  • просп. Владимира Маяковского, 46;
  • просп. Владимира Маяковского, 47;
  • просп. Владимира Маяковского, 60/10;
  • просп. Владимира Маяковского, 97;
  • ул. Шолом-Алейхема, 17;
  • просп. Лесной, 28/41;
  • просп. Лесной, 39.

в Днепровском районе:

  • б-р Игоря Шамо, 2/7;
  • ул. Алматинская, 109;
  • ул. Амвросия Бучмы, 10;
  • ул. Андрея Малышко, 4-А;
  • ул. Ивана Миколайчука, 9;
  • ул. Миропольская, 25;
  • ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 1/2;
  • ул. Петра Вершигоры, 1;
  • ул. Пражская, 1/35;
  • ул. Радужная, 4;
  • ул. Регенераторная, 5-В;
  • ул. Юрия Шумского, 1;
  • просп. Павла Тычины, 7;
  • просп. Соборности, 2/1;
  • просп. Соборности, 4;
  • пересечение ул. Энтузиастов, 37 и б-ра Игоря Шамо;
  • пересечение ул. Сулеймана Стальского и ул. Курнатовского;
  • пересечение ул. Сулеймана Стальского и б-ра Перова;
  • пересечение ул. Ивана Микитенко и ул. Курнатовского.

в Оболонском районе:

  • ул. Бережанская, 22;
  • ул. Вышгородская, 44;
  • ул. Героев Днепра, 30;
  • ул. Героев Днепра, 32;
  • ул. Героев Днепра, 34;
  • ул. Героев Днепра, 38;
  • ул. Ивана Ивашкевича, 6/8-А;
  • ул. Иорданская, 17;
  • ул. Маршала Тимошенко, 11;
  • ул. Маршала Малиновского, 3;
  • ул. Маршала Малиновского, 12;
  • ул. Маршала Малиновского, 34;
  • ул. Александра Архипенко, 6-А;
  • площадь Оболонская, 6 (локация № 1);
  • площадь Оболонская, 6 (локация № 2);
  • просп. Героев Сталинграда, 27;
  • просп. Героев Сталинграда, 46;
  • просп. Минский, 2;
  • просп. Оболонский, 1-Б;
  • ул. Юрия Кондратюка, 2;
  • просп. Маршала Рокоссовского, 3/4.

в Печерском районе:

  • б-р Дружбы Народов, 30/1;
  • ул. Большая Васильковская, 107.

в Подольском районе:

  • ул. Верхний Вал, 16;
  • ул. Вышгородская, 45 (возле магазина " Варус");
  • ул. Вышгородская, 21/6;
  • ул. Кирилловская, 131;
  • ул. Кирилловская, 127;
  • ул. Маршала Гречко, 18;
  • ул. Светлицкого, 30/20 (локация № 1);
  • ул. Светлицкого, 30/20 (локация № 2);
  • просп. Василия Порика, 2 (распределительная полоса);
  • просп. Василия Порика, 3;
  • просп. Василия Порика, 5;
  • просп. Георгия Гонгадзе, 5;
  • просп. Георгия Гонгадзе, 20;
  • просп. Правды, 39;
  • просп. Правды, 58 (ТЦ "Орнамент") (локация № 1);
  • просп. Правды, 58 (ТЦ "Орнамент") (локация № 2);
  • просп. Правды, 66 (локация № 1);
  • просп. Правды, 66 (локация № 2);
  • просп. Правды, 100;
  • просп. Свободы, 2;
  • ул. Ивана Кавалеридзе, 1.

в Святошинском районе:

  • 17-й км Житомирского шоссе;
  • б-р Кольцова, 1;
  • б-р Кольцова, 13;
  • б-р Кольцова, 14;
  • б-р Кольцова, 7;
  • б-р Ромена Роллана, 6/10;
  • ул. Академика Туполева, 15-А;
  • ул. Академика Туполева, 9;
  • ул. Академика Булаховского, 30;
  • ул. Академика Булаховского, 5;
  • ул. Владимира Покотило, 1;
  • ул. Владимира Покотило, 5;
  • ул. Гната Юры, 20;
  • ул. Депутатская, 1;
  • ул. Доброхотова, 11;
  • ул. Жолудева, 4;
  • ул. Зодчих, 2/58;
  • ул. Зодчих, 46;
  • ул. Зодчих, 50;
  • ул. Зодчих, 56;
  • ул. Зодчих, 62;
  • ул. Зодчих, 70;
  • ул. Ирпенская, 62;
  • ул. Ирпенская, 76-80;
  • ул. Клавдиевская, 27-А;
  • ул. Кучера, 5;
  • ул. Подлесная, 5;
  • ул. Симиренко, 10;
  • ул. Симиренко, 17;
  • ул. Семьи Стешенко, 7;
  • ул. Чернобыльская, 20;
  • ул. Якуба Коласа, 23;
  • просп. Леся Курбаса, 8;
  • просп. Палладина, 13;
  • просп. Палладина, 24;
  • просп. Победы, 87.

в Соломенском районе:

  • ул. Василия Липкивского, 1;
  • ул. Василия Липкивского, 25;
  • б-р Чоколовский, 22;
  • б-р Чоколовский, 19-21;
  • Кольцевая дорога (угол ул. Сергея Колоса);
  • б-р Вацлава Гавела (угол ул. Героев Севастополя);
  • б-р Вацлава Гавела (угол просп. Отрадного);
  • просп. Воздухофлотский, 18/2;
  • ул. Соломенская, 39.

в Шевченковском районе:

  • ул. Баггоутовская, 8-10;
  • ул. Даниила Щербаковского, 56;
  • ул. Щусева, 44;
  • угол ул. Дорогожицкой и ул. Семьи Хохловых;
  • угол ул. Игоря Турчина и ул. Академика Туполева;
  • ул. Парково-Сырецкая, 10.

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Также в КГГА призвали киевлян покупать елки только на официальных ярмарках. Там объяснили это тем, что на стихийных рынках деревья часто продают без разрешительных документов, что негативно влияет на экологическую ситуацию.

Напомним, в Киеве в этом году установят три новогодние елки, каждая из которых будет иметь отдельную тематику. Первая будет украшена по мотивам "Сказочного леса", вторая – "Хрустального дворца", а третью украсят в стиле петриковской росписи.

Раньше главную елку Киева планировали украсить сказочной шляпой вместо звезды. Однако после возмущения населения организаторы праздничного городка на Софийской площади заменили шляпу на традиционное украшение.

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