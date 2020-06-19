В Киеве обнаружили 92 новых случая COVID-19, один человек умер, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко Фото из открытых источников

В больницы столицы госпитализировали 7 больных

За прошедшие сутки в столице подтвердили еще 92 случая COVID-19, один человек умер. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки выявили заболевание на коронавирус, увеличилось на 92 человека. Один случай – летальный", - написал Кличко.

Кроме этого, он уточнил, что среди тех, кто заболели: 49 женщин в возрасте от 20 до 92 лет; 37 мужчин в возрасте от 19 до 84 лет; 4 девочки в возрасте от 11 до 16 лет и 2 мальчика, которому 10 месяцев и 4 года.

Как отмечается, в больницы столицы госпитализировали 7 больных, другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. В течение суток болезнь преодолели 46 киевлян.

"В больницах города с диагнозом коронавирус сегодня находятся 222 пациента, в том числе 7 детей. И 57 человек – с подозрением на COVID-19, в том числе и 5 детей. 47 больных - в тяжелом состоянии. Трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - добавил Кличко.

Напомним, по состоянию на утро пятницы, 19 июня, в Украине лабораторно подтвердили 34 984 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. В течение последних суток лабораторно подтвержден 921 случай.