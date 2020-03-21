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В Киеве обнаружили 7 новых случаев COVID-19

Коронавирус из открытых источников

По состоянию на вечер 21 марта, число инфицированных в столице составляет 10 человек

По состоянию на вечер субботы, 21 марта, в Киеве зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирус, а общее количество инфицированных в городе выросло до 10 человек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко

"Сегодня под вечер мы получили лабораторно подтвержденные тесты двух женщин 29-ти и 39-ти лет и 5-ти мужчин в возрасте от 31 до 50 лет", - отметил глава города. 

Таким образом общее количество зараженных на COVID-19 в столице по состоянию на 21 марта достигло 10 человек. 

Как отмечается, восемь киевлян были инфицированы в европейских странах - преимущественно во Франции и Германии. Однако два случая COVID-19 возникли в результате местного заражения от больных из Житомирской области и Киева.

Итак, на данный момент общее число зараженных выросло до 48 человек, 3 из них - летальные. 

Напомним, накануне, 20 марта, в Украине подтвердили 15 новых случаев заражения коронавирусом. Новые случаи были зафиксированы в Киевской и Тернопольской областях. 

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