В Киеве недостаточно аппаратов для искусственной вентиляции легких – врач

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В то же время столичные больницы обеспечены всем необходимым оборудованием для персонала

Врачи, которые подчиняются Киеву имеют достаточное количество необходимого медицинского оборудования и инструментов, однако аппаратов искусственной вентиляции в медучреждениях не хватает.

Об этом рассказала заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского НАМН Украины Алла Мироненко, сообщает УНН.

"Но возможно есть вещи, которые нельзя быстро купить, имеется в виду не для защиты медицинского персонала, а также для лечения больных, а именно аппараты для искусственной вентиляции легких. Это сложная аппаратура, и она не изготавливается широко. Этого, возможно, у нас и не достаточно", - подчеркнула медик.

Однако, по ее словам, больницы города обеспечены всем необходимым для персонала, в частности, масками, костюмами, перчатками и дезинфектантами.

"У меня может не полная информация, по крайней мере в Киеве я знаю, что средства индивидуальной защиты – есть. Те медицинские учреждения, которые подчиняются Киеву – они обеспечены костюмами, перчатками и масками", - добавила Мироненко.

Напомним, по состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных. По предварительной информации, три случая инфицирования зарегистрировали в Киевской области.