В Киеве впервые за год началось судебное заседание по делу расстрелов на Майдане

Суд по делу расстрелов на Майдане PavlovskyNews

Подсудимыми являются пятеро экс-сотрудников "Беркута", но на заседании присутствуют лишь двое

Святошинский райсуд Киева впервые за год начал рассмотрение дела по расстрелов на Майдане 20 февраля 2014 года. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Отмечается, что в деле обвиняют пятерых бывших сотрудников спецподразделения "Беркута", однако на заседании находятся только двое – Сергей Тамтура и Александр Маринченко, 8 февраля вернулись из Луганска в Киев после обмена удержанным.

Другие подозреваемые "беркутовцы" – Олег Янишевский Павел Аброськин и Сергей Зинченко – объявлены в международный розыск. Однако "Интерпол" или любая другая международная организация пока не подтвердили его, поэтому суд не может заочно судить их.

При этом представитель потерпевших Евгения Закревская и сторона обвинения просят подождать решения "Интерпола" для полного рассмотрения дела и возможности заочного осуждения разыскиваемых. В то же время адвокаты подозреваемых подняли вопрос о выделении материала отдельно по трем "беркутовцам", которые не появились. Сейчас судья Сергей Дячук пошел в совещательную комнату.

Новости по теме: Следователь ГБР по делам Майдана умер от коронавируса

Напомним, недавно Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отчиталась о результатах расследования и судебного рассмотрения дел относительно событий на Майдане в 2013-2014 годах. По ее словам, сейчас осуществляется расследование 60 уголовных производств, охватывающих более 4300 эпизодов правонарушений.