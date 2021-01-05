В Киеве началась подпольная VIP-вакцинация от коронавируса чиновников и бизнесменов. Цена дозы – до 3000 евро

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Украинские топ-чиновники, политики и бизнесмены уже прививаются в Киеве вакциной от коронавируса, которую нелегально завезли в Украину. Об этом пишет "Страна".

Как отмечается, вакцинация проходит под грифом секретности на базе одной из частных клиник Киева. Публично информацию об этом нигде не найдешь, ее распространяют от знакомых к знакомым.

Происхождение вакцины неизвестно, однако продавцы утверждают, что это препарат, разработанный немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. И уверяют, что вакцина не поддельная. Этой вакциной с 27 декабря уже начали прививаться в странах ЕС. Также ею вакцинируют в США, Израиле, Великобритании и многих других странах.

Официально эту вакцину в Украину не ввозят. Более того, неизвестно, когда она вообще поступит, так как власти не заключили с этой компанией контрактов. Пока есть только один контракт - на покупку 1,9 млн доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech. Но сроки ее доставки также пока не понятны, так как они еще даже не зарегистрирована в Китае.

В тоже время, украинская элита, как видим, не готова ждать так долго.

Они платят втридорога за возможность защитить себя и близких от коронавируса уже сейчас.

О том, что вакцинация от коронавируса в Украине для избранных уже стартовала, "Стране" сообщили на днях сразу несколько столичных бизнесменов, которые привились сами и обеспечили дозой вакцины своих пожилых родителей.

По информации источников "Страны", представителям украинской элиты – политикам и богатым бизнесменам – начали предлагать подпольную услугу по вакцинации препаратом BioNTech и Pfizer неделю назад. Но удовольствие это не из дешевых. Стоимость нелегальной прививки от коронавируса составляет от 1 до 3 тысяч евро.

Отметим, что компании-производители этой вакцины BioNTech и Pfizer еще летом договорились с администрацией США о цене 19,50 долларов за дозу. В ЕС доза стоит чуть дешевле - 15,50 евро.

То есть в Украине до официальной поставки вакцины VIP-персоны прививаются по цене в 50 раз большей, чем в США и ЕС. При этом после вакцинации клиенты не получают никакого документа, который дает возможность избежать карантина при выезде в другие страны.

По разным версиям, эту вакцину привезли то ли из ЕС, то ли из Израиля. Но более детально каким образом ее завезли в Украину, никто не поясняет. При том, что к хранению и транспортировке вакцины BioNTech и Pfizer выдвигаются жесткие требования - она должна находится при температуре минус 70 градусов и холоднее.

По информации "Страны", тайной вакциной привились уже более десяти топ-чиновников, бизнесменов и политиков, а также члены их семей.

"Банкует на кассе некий Гриша, который заранее предупреждает клиентов смс-кой о сумме, которую необходимо иметь при себе. Стоимость вакцины определяется в евро – от 1000 до 3000 евро, в зависимости от клиента. Каким образом определяется цена, я так и не понял. Очевидно, по количеству колец на пальцах. Все знакомые прививались по разным ценам. Кто-то заплатил 2500 за двоих. Гриша – представитель некоего Романа Гольдмана, который позиционирует себя как израильский медик. Если Гриша не уверен в цене, он созванивается с Романом и уточняет цену. Деньги принимаются кэшем, не проводятся через официальную кассу клиники. Происхождение вакцины и как ее содержат – не разглашается", – сообщил "Стране" один из бизнесменов, который уже подпольно привился вакциной.

Как сообщили "Стране" двое политиков, которые уже вакцинировались, такую нелегальную вакцинацию по завышенной цене проводят в киевской клинике "MEDILAND".

В самой клинике на горячей линии прямого ответа на вопрос, "можно ли у вас получить вакцину от коронавируса", не дают. По крайней мере, журналистов "Страны", которые позвонили в клинику как клиенты, на вакцинацию не записали. Однако после минутной паузы предложили явиться по записи на прием на следующий день и на месте поговорить о вакцине от коронавируса с администратором.

"Страна" также обратилась за комментарием к упомянутому выше Роману Гольдману, однако на момент публикации ответа не получила.

Врач-инфекционист Ольга Голубовская сообщила "Стране", что до нее также доходила информация о том, что в Украине уже можно вакцинироваться от коронавируса.

"Слухи об этом ходят уже примерно неделю. Мне об этом говорили. В нашей стране все, что угодно может быть. Как завозят эту вакцину, можно только гадать. Если кто-то завозил вакцину для себя, наверное, они могли обеспечить условия ее хранения. Но Украина же отказалась от процедуры проверки качества вакцин. Все вакцины, которые последние пять лет завозились в страну через международные закупки, не проверялись государством. Нам достаточно слова "преквалификация" ВОЗ. Хотя для вакцин должны быть жестко соблюдены условия транспортировки. Вы же помните, какие были скандалы с повторно замороженной вакциной от полиомиелита, которую сняли с производства и нам подарили? У вакцины от коронавируса также температура хранения – минус 70 градусов по Цельсию", – сообщила Голубовская "Стране".