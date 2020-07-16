В Киеве на Шулявском мосту с 17 июля ограничат движение транспорта

Испытания Шулявского моста Twitter-страница Виталия Кличко

Ограничения связаны с укладкой верхних слоев асфальтобетонного покрытия

В Киеве на съездах с Шулявского путепровода частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Уточняется, что ограничения будут действовать с 17 по 20 июля в связи с укладкой верхних слоев асфальтобетонного покрытия.

В частности, движение ограничат:

на съезде с проспекта Победы на ул. Довженко - с 9:00 17 июля до 7:00 20 июля;

на съезде с ул. Вадима Гетьмана на просп. Победы - с 15:00 17 июля до 7:00 20 июля.

Ранее мы сообщали, что на столичном Южном мосту до конца лета ограничили движение транспорта.