В Киеве на День Независимости может состояться Шествие ветеранов

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Также планируются мероприятия ко Дню памяти защитников Украины 29 августа

В рамках празднования Дня независимости Украины 24 августа может состояться Шествие ветеранов, которое будет неполитической акцией. Об этом говорится в сообщении Офиса президента по итогам заседания Консультативного совета по делам ветеранов.

Отмечается, что на заседании Консультационного совета при президенте Украины поддержали инициативу ряда ветеранских общественных организаций относительно проведения ко Дню независимости Шествия ветеранов. Это будет неполитическая и объединительная акция, которая продемонстрирует силу и единство.

Кроме того, стало известно о мероприятиях ко Дню памяти защитников Украины, который будет отмечаться 29 августа. В частности, в этот день планируется провести минуту молчания, а возле Михайловского Златоверхого собора в Киеве состоится панихида в память о погибших защитниках. Подобные мероприятия пройдут и в других городах страны.

Также, Консультативный совет принял решение вынести на рассмотрение президенту Украины проект Национальной стратегии физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и членов их семей.

Также была отмечена необходимость создания в каждом регионе консультативных советов по делам ветеранов областного уровня, которые будут заниматься ветеранской проблематикой на местах.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одесскую область пообщался с представителями ветеранских общественных организаций и поручил местным властям решить ряд важных проблем.