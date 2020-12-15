В Киеве массовая акция протеста, полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале

Полиция усилила меры безопасности в Киеве Нацполиция

Транспортное движение по центральным улицам Киева может быть ограничено

В Киеве 15 декабря возле Верховной Рады Украины и других органов государственной власти начались акции протеста. В связи с этим правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечается, в центре столицы сотрудники правоохранительных органов проводят с участниками акций профилактически-разъяснительную работу. В частности, митингующих призывают соблюдать требования действующего украинского законодательства и предупреждают их о недопустимости правонарушений.

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Кроме этого, в связи с проведением массового протеста в центре столицы может быть ограничено дорожное движение по отдельным улицам. Учитывая это, полиция призвала водителей заранее планировать маршрут с учетом ситуации в Киеве.

"Полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины в усиленном режиме обеспечивают публичную безопасность и правопорядок", - добавили в прес-центре.

Полиция усилила меры безопасности в Киеве Нацполиция

Напомним, недавно в Киеве было ограничено движение по улице Крещатик из-за акций протеста возле Офиса президента Украины и Киевской городской государственной администрации.