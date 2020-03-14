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В Киеве из-за подозрения на коронавирус продезинфицировали общежитие

Дезинфекция в общежитии Киева Facebook

Такие мероприятия были проведены в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний в городе

В субботу, 14 марта, из-за подозрения на коронавирус COVID-19 провели дезинфекцию в общежитии медицинской академии по улице Дашавська, что в Соломенском районе Киева. Об этом сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин в Facebook.

Как отмечается, такие мероприятия были проведены в связи с проживанием в этом общежитии мужа 2001 года рождения, который с 5 по 10 марта контактировал с родственниками умершей от коронавирус гражданки в городе Радомышль.

Впоследствии, 13 марта мужчина был доставлен в Александровской больнице Киева с подозрением на коронавирус. Однако экспресс-тест показал отрицательный результат, предварительно COVID-19 не подтверждено. 

"Сейчас пациент находится в инфекционном отделении Александровской больницы, до получения вторых результатов анализов. Меры по недопущению распространения инфекционных заболеваний проводились совместно с работниками Держпродспоживслужби и отделения КАРС КГГА", - добавил глава ГСЧС Николай Чечеткин.

Напомним, накануне, 13 марта, в Житомирской области двух пациентов начали проверять на заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.

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