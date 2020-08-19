В Киеве и шести областях развернут дополнительные койки для больных COVID-19, - Ляшко

Виктор Ляшко Фото из открытых источников

В список учреждений, где принимают больных COVID-19, вводят новые больницы

Из-за очень высокого уровня загруженности больничных коек больными на коронавирус в столице и шести областях решили развернуть дополнительные места. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга, сообщает РБК-Украина.

По словам Ляшко, рост загруженности коек больными на коронавирус наблюдают в больницах Киева, Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровненской и Тернопольской областей.

"Было рассмотрено положение дел относительно коек для лечения коронавируса. Мы увидели значительную загруженность коек в шести регионах страны, поэтому также дополнительно вводятся новые больницы в перечень учреждений здравоохранения, в которых будет происходить госпитализация больных на коронавирус", - отметил санитарный врач.

Напомним, по состоянию на утро среды, 19 августа, в Украине лабораторно подтверждено 96 403 случая коронавирусной инфекции, за минувшие сутки зафиксировали новый антирекорд - 1 967 новых случаев.