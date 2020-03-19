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В Киеве и на улицах других городов страны спецавтомобили с громкоговорителями будут рассказывать о соблюдении карантина

Автомобиль с громкоговорителем во Львове Фото из открытых источников

Такие меры уже начали действовать в столице, а с пятницы они будут введены и в других городах Украины

С четверга, 19 марта, в Киеве и с пятницы, 20 марта, по всей Украине будут курсировать автомобили ГСЧС с громкоговорителями, которые будут информировать людей о необходимости соблюдать условия карантина. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус инфо.

Как отмечается, гражданам настоятельно рекомендуют без крайней необходимости не покидать места проживания, в частности:

  • не выходить на улицу без крайней необходимости;
  • не посещать места скопления людей;
  • во время пребывания на улице одевать защитные маски, сохранять дистанцию между людьми не меньше чем 2 метра;
  • соблюдать меры личной гигиены;
  • заботиться о близких и родных людях пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.

Напомним, накануне во Львове по городу начали ездить автомобили с громкоговорителями, которые информируют жителей о ситуации в городе и о мерах против распространения коронавируса. 

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