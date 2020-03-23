В Киев прибыл поезд с украинцами из-за границы: Людей не выпускают несколько часов

из открытых источников

По предварительной информации, в вагоне есть люди с высокой температурой

В понедельник, 23 марта в 15:45 на железнодорожный вокзал Киева прибыл поезд с украинцами, которые приехали из Белоруссии и Латвии. Об этом сообщает Киев Оперативный со ссылкой на источники из СБУ и Pavlovsky News.

Однако, уже в течение нескольких часов пассажиров не выпускают из вагонов. По предварительной информации, в поезде находятся люди с высокой температурой.

"На текущий момент из поезда до сих пор никого не выпускают, поскольку почти в каждом вагоне есть люди с температурой под 40", - отметили в "Киев Оперативный".

К слову, возле вокзала находится полиция. К поездам журналистов не подпускают.

Напомним, в конце прошлой недели в Киев прибыли два спецпоезда с эвакуированными украинцами из Польши. По предварительной информации, людям измерили температуру и проверили их состояние здоровья визуально, повышенной температуры никто не имел.