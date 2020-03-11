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В КГГА показали, как выглядят быстрые тесты на коронавирус

Фото из открытых источников

Киев получил их в количестве 2 тысячи штук

Первый заместитель круговое Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник показал, как выглядят быстрые тесты для выявления коронавирус. Соответствующие видео опубликованы в Telegram-канале PavlovskyNews.

Отмечается, что Киев получил 2 тысячи таких тестов. Они уже распределены между больницами.

По видео видно, что тест представляет собой упакованную емкость, куда должен убираться проба крови и жидкость, которую будут до крови добавлять для анализа. Реакция должна показать наличие у пациента наличие или отсутствие коронавірусної инфекции.

Напомним, сегодня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице вводят превентивные меры безопасности из-за угрозы коронавирус. С 12 марта в Киеве  будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, а также в садах и в художественных и спортивных школах.

Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах. Предварительно ограничения будут действовать до конца марта.

Впоследствии стало известно, что по решению Кабмина, в целом по Украине будет действовать запрет на массовые собрания более 200 человек.

К тому же обучение в школах перейдет на дистанционную форму, а пробный тест по ЗНО будет перенесено. Впрочем общественный транспорт столицы будет работать в нормальном режиме.

В настоящее время в Украине было подтвержден один случай заражения COVID-19.

 

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