В КГГА объяснили, как киевлянам досрочно отключить отопление, чтобы не переплачивать

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Это можно сделать, если не менее 75% жильцов поддержат это решение

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев рассказал, что киевляне могут уже сейчас досрочно прекратить отопительный сезон, подняв этот вопрос на общедомовых собраниях.

Об этом сообщили в КГГА.

"Решение должны поддержать не менее 75% жителей, а протокол собрания необходимо направить теплоснабжающей организации – КП "Киевтеплоэнерго", ООО "Евро-Реконструкция" или другой", - отметил он.

По его словам, если сразу на собрание не удалось собрать всех жильцов, то можно принять решение путем письменного анкетирования и также оформить протокол.

При этом заместитель председателя КГГА заявил, что действующее законодательство дает широкие возможности жильцам многоквартирных домов для принятия коллективных решений и "местная власть всегда пойдет навстречу людям в их стремлении эффективно управлять домом и экономить энергоресурсы".

"Самое главное – прийти к консенсусу с большинством соседей. Если люди считают, что готовы отключить отопление и не платить лишнего, мы такую возможность даем. Инициативная группа в составе не менее трех человек должна инициировать и провести собрание. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 75% жителей (считается по площади квартир)", - добавил он.

В то же время Петр Пантелеев отметил, что "Киевтеплоэнерго" также стремится экономить ресурсы и постепенно осуществляет термомодернизацию сетей и оборудования, чтобы не повышать тарифы для потребителей.

Как сообщалось ранее, оператор ГТС предположил, что газ в Киеве могут отключить.

Также отмечалось, что СБУ разоблачила запорожских чиновников, которые присваивали средства, выделенные на замену систем отопления в домах.