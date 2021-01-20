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В каждом учреждении среднего образования должен быть медработник, - Ляшко

Виктор Ляшко Фото из открытых источников

Соответствующее постановление утвердило правительство на заседании 20 января

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в каждом учреждении общего среднего образования, независимо от формы собственности, должен быть медицинский работник. Об этом он написал на своей странице в Facebook

Как отметил Ляшко, на сегодняшнем заседании Кабмин принял постановление "Об утверждении Порядка осуществления медицинского обслуживания учащихся учреждений общего среднего образования", инициированное и разработанное Министерством здравоохранения.

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"В соответствии с утвержденным порядком, медицинское обслуживание может осуществляться медицинскими работниками, входящими в штат таких учебных заведений, а в случае отсутствия в учебном заведении медицинского работника, можно заключить договор с любым учреждением здравоохранения о медицинском обслуживании", - пояснил главный санитарный врач.

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Также он уточнил, что медицинское обслуживание именно в учебном заведении предусматривает ряд мероприятий: 

  • осуществление контроля за своевременностью прохождения профилактического медицинского осмотра и вакцинации;
  • информирование по вопросам вакцинации, профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения репродуктивного здоровья, противодействия распространению среди учащихся привычек, опасных для их физического и психического здоровья.

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Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине вакцинация от коронавируса может начаться в начале февраля. 

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