live
Новости » Общество Читати новину українською

В Карпатах выпал снег, температура воздуха опустилась до нуля

На горе Поп Иван 15 октября выпал снег Черногорский поисково-спасательный пост

Видимость на горе Поп Иван Черногорский ограничена до 50 м

Утром 15 октября на высокогорье Карпат наблюдается покров снега и снижение температуры воздуха до 0°С. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 08:20 15 октября 2020 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 м. Ветер юго-западный 18-19 м/с. Температура воздуха 0°С", - говорится в сообщении.

Новости по теме: На Украину надвигается значительное похолодание, возможен даже первый снег, — Укргидрометцентр

Ранее сообщалось, что в Украине в конце недели, 16-18 октября, ожидается похолодание: температура воздуха постепенно снизится до +5...+12 градусов, а ночью возможны заморозки.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Илья Кива намерен инициировать ликвидацию антикоррупционных органов В Черниговской области разоблачили группировку, которая пыталась создать "альтернативный горсовет" В Киевской области разоблачили группу международного наркосиндиката "Химпром" В Украине за госизмену и покушение на теракт будут судить генерал-майора СБУ
Loading...

программы канала ZIK

Госбюджет. Вояж Зеленского. Новые карантинные ограничения| Детали дня | 14.10.20
Вадим Карасев | Ток-шоу
Как выживают пенсионеры? Цирк и выборы: Ошибки на билбордах | Ток-шоу
Коммунальная революция. Дистанционное обучение. Рост заболеваемости | Детали дня | 12.10.20
Жизнь в красной зоне. Образованность
Илья Кива | Ток-шоу