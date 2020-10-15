В Карпатах выпал снег, температура воздуха опустилась до нуля

На горе Поп Иван 15 октября выпал снег Черногорский поисково-спасательный пост

Видимость на горе Поп Иван Черногорский ограничена до 50 м

Утром 15 октября на высокогорье Карпат наблюдается покров снега и снижение температуры воздуха до 0°С. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 08:20 15 октября 2020 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 м. Ветер юго-западный 18-19 м/с. Температура воздуха 0°С", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине в конце недели, 16-18 октября, ожидается похолодание: температура воздуха постепенно снизится до +5...+12 градусов, а ночью возможны заморозки.