В Карпатах предупредили о значительной лавинной опасности

Карпаты зимой Фото из открытых источников

Украинцам советуют воздержаться от походов на высокогорья и горы

В Карпатах сегодня, 9 января, ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщила пресс-служба Отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах в Фейсбук.

Отмечается, что 3 уровень опасности установлен на высокогорье восточной части Закарпатской области. "Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин", – говорится в сообщении.

В связи с этим украинцам советуют воздержаться от походов на высокогорье и в горы. Также умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) ожидается на высокогорье западной и центральной частей Закарпатской области, а также на высокогорье Ивано-Франковской области.

Напомним, в Украине сегодня, 9 января, синоптики прогнозируют осадки в виде дождя, иногда мокрого снега, а на дорогах – местами гололед. О том, какая температура ожидается за окном, читайте здесь.

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Ранее сообщалось, что в России лавина накрыла дома на горнолыжном курорте, в результате чего три человека погибли. Среди погибших обнаружили и тело полуторагодовалого ребенка.