В Карпатах объявили штормовое предупреждение: Туристов просят не идти в горы
Ухудшение погодных условий горных районах Украины ожидается с 22 по 25 декабря
На западе Украины в Карпатах метеорологи прогнозируют непогоду в течение трех дней: с 22 по 25 декабря. Об этом говорится в Facebook на странице снеголавинной ситуации в Украинских Карпатах.
"Внимание! Начиная со второй половины суток 22 декабря и в течение 23-25 декабря в Карпатах, в результате прохождения серии фронтов циклонов с Атлантики, ожидается значительное ухудшение погодных условий (порывы до 16 м/с, на высокогорье - до 22 м/с), дождь с мокрым снегом. В горах и на высокогорье мокрый снег и снег", - отмечается в сообщении.
В Ивано-Франковской области ожидается снежный покров высотой 15 см в течение двух дней. В результате прогнозируемых дождей и температуры воздуха с отметкой "+", 24 декабря на востоке Закарпатья есть вероятность улучшение погоды.
Впрочем 25 декабря ситуация в Карпатах снова изменится и пойдет снег, который образует десятисантиметровый слой на поверхности гор.
Туристам рекомендуют переждать непогоду и не совершать походы в горы и высокогорья, рискуя собственной жизнью.
Ранее сообщалось о приходе морозов в Украину. Больше всего от непогоды будет страдать Луганская, Донецкая и Закарпатская области.