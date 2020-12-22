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В Карпатах объявили штормовое предупреждение: Туристов просят не идти в горы

В Украинских Карпатах ожидают ухудшения погодных условий Фото из открытых источников

Ухудшение погодных условий горных районах Украины ожидается с 22 по 25 декабря

На западе Украины в Карпатах метеорологи прогнозируют непогоду в течение трех дней: с 22 по 25 декабря. Об этом говорится в Facebook на странице снеголавинной ситуации в Украинских Карпатах.

"Внимание! Начиная со второй половины суток 22 декабря и в течение 23-25 декабря в Карпатах, в результате прохождения серии фронтов циклонов с Атлантики, ожидается значительное ухудшение погодных условий (порывы до 16 м/с, на высокогорье - до 22 м/с), дождь с мокрым снегом. В горах и на высокогорье мокрый снег и снег", - отмечается в сообщении.

В Ивано-Франковской области ожидается снежный покров высотой 15 см в течение двух дней. В результате прогнозируемых дождей и температуры воздуха с отметкой "+", 24 декабря на востоке Закарпатья есть вероятность улучшение погоды.

Впрочем 25 декабря ситуация в Карпатах снова изменится и пойдет снег, который образует десятисантиметровый слой на поверхности гор.

Туристам рекомендуют переждать непогоду и не совершать походы в горы и высокогорья, рискуя собственной жизнью.

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Ранее сообщалось о приходе морозов в Украину. Больше всего от непогоды будет страдать Луганская, Донецкая и Закарпатская области.

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