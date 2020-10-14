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В Карпатах на праздник Покрова выпал снег. Фото

Украинские Карпаты 14 октября засыпало снегом Черногорский поисково-спасательный пост

Видимость на горе Поп Иван ограничена

В среду, 14 октября, на праздник Покрова Божьей Матери и в День защитника Украины Карпаты засыпало снегом. Об этом сообщила пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста. 

Как отмечается, утром в 8:25 на горе Поп Иван Черногорский наблюдалась облачность. Видимость там была ограничена до 50 метров. 

Кроме этого, скорость ветра на горе составляла примерно 19-29 метров в секунду, направление - западное. Температура воздуха опустилась до отметки -4 градуса по Цельсию. 

По состоянию на 08:25 14.10.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 метров. Ветер западный 19-20 м/сек. Температура воздуха -4°С.

Опубликовано Черногорский горный поисково-спасательный пост Вторник, 13 октября 2020 г.

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Напомним, накануне синоптик предсказала, что 14 октября температура в Карпатах опустится до нуля градусов и ниже, а в конце недели Украину накроют заморозки.

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