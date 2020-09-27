В Карпатах на горе Поп Иван выпал первый снег

Температура воздуха на горе опустилась до 0 градусов

Первый снег на горе Поп Иван 27 сентября Facebook / Ruslan Grodyuk

На горе Поп Иван Черногорский, которая расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, выпал первый снег. Об этом сообщила пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста в Фейсбук.

Отмечается, что сегодня, 27 сентября, температура воздуха на горе составляет 0 градусов по Цельсию. "По состоянию на 8:55 27.09.2020 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха 0°C, ветер юго-западный 10-12м/с, облачно, дождь с мокрым снегом, ограниченная видимость до 100м", – говорится в сообщении.

Известно, что гора Поп Иван - одна из самых высоких вершин украинских Карпат, ее высота составляет 2028 м. Гора расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. На верхушке горы стоит каменное здание бывшей обсерватории.

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Ранее сообщалось, что на Украину надвигается холодный циклон. В частности, во вторник и среду, 29-30 сентября, из-за циклона с юго-запада ожидаются сильные дожди и ветер. На западе Украины прогнозируют местами грозы и порывы ветра 15-22 м/с.