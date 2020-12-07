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В Кабмине считают, что жесткий карантин на праздники будет менее болезненным

Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов Фото из открытых источников

По словам чиновника, жесткие ограничения все равно станут ударом по экономике

Введение жесткого карантина на новогодние праздники будет менее болезненным для украинской экономики. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчінов в эфире "Украина 24".

"Жесткие ограничения-это удар по экономике. И чем, скажем так, жестче они будут, тем сложнее будет выходить. Поэтому, собственно, и речь идет о том, что сочетание более жестких ограничений с праздничным периодом для экономики будет менее болезненным, чем введение их немедленно", - сказал Немчинов.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что введение локдауну в январе 2021 года позволит снизить количество новых случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19 до 6-8 тысяч в день.

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