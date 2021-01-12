В Кабмине похвастались "мягкостью" карантинных ограничений по сравнению с другими странами. Рейтинг

Карантин в Украине Global Look Press

Самый жесткий карантин ввели в Италии и Германии

В Кабинете министров подчеркнули, что в Украине по сравнению с другими государствами действуют наиболее мягкие карантинные ограничения. Об этом сообщил министр КМУ Олег Немчинов.

По его словам, в ряде стран Европы в течение последнего времени действует более строгий карантин, который длится дольше, чем в Украине. Причиной этого министр назвал высокий риск распространения там мутированного коронавируса, а также перегрузку медицинской системы.

"Украина все еще относится к числу стран с наиболее мягкими карантинными ограничениями, согласно индексу Оксфордского университета. Также в нем — Хорватия, Швейцария, Бельгия и Франция", — подчеркнул Немчінов.

Новости по теме: В Праге вспыхнули протесты из-за продолжения локдауна в Чехии

По предварительным данным, наиболее жесткие карантинные ограничения действуют в Италии: там введен общенациональный локдаун и комендантский час.

Кроме того, жесткий карантин действует в Германии: жителям страны запрещено собираться группами более 5 человек. При этом там закрыли школы, учреждения сферы услуг, рестораны, бары, ТРЦ и тому подобное.

Новости по теме: Дания продлила локдаун до середины января

Также общенациональный локдаун со строгими ограничениями ввели в Греции, Британии, Австрии и Нидерландах.

Центр Экономического Восстановления

Напомним, с 8 января в Украине начал действовать усиленный карантин, который, по предварительным данным, будет длиться до 24 января. Новые ограничения коснулись сфер торговли и услуг, заведений питания, а также проведения массовых и развлекательных мероприятий.