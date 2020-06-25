В Кабмине озвучили огромную сумму убытков от паводка на западе Украины

Владислав Криклий Министерство инфраструктуры Украины

Непогода вызвала повреждение или разрушение объектов инфраструктуры в четырех областях Украины

Стоимость инфраструктурных убытков от паводков на Западной Украине составила более 200 млн гривен. Об этом на брифинге заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает "РБК-Украина".

По его словам, непогода вызвала повреждение или разрушение объектов инфраструктуры в четырех областях Украины – Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой.

"По предварительным оценкам, где-то 234 млн гривен нанесено убытков этим областям", - заявил Криклий.

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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о критической ситуации на Прикарпатье, которая превышает масштабы 2008 года, а также назвал причину наводнений.