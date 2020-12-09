В Кабмине определились с новой датой переписи населения

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Всеукраинская перепись населения, скорее всего, состоится в 2023 году

Кабинет министров планирует установить срок проведения Всеукраинского переписи населения в 2023 году. Документ подготовила Государственная служба статистики. Проект распоряжения правительства вынесен на заседание 9 декабря, передает "РБК-Украина".

По предварительным расчетам, на выполнение комплекса работ, связанных с завершением подготовительных работ к Всеукраинской переписи населения, его проведением, обработкой, обобщением и распространением его результатов, в 2020-2023 годах необходимо 7,260 млрд грн. Из этих расходов около 70% составляет заработная плата временного переписного персонала и начисления на нее. Для подготовки и проведения переписи населения предполагается привлечь более 98 тыс. временных работников.

Как отмечается в пояснительной записке к распоряжению, в Украине последняя Всеукраинская перепись населения состоялась в 2001 году. За это время в стране произошли значительные экономические, демографические и миграционные процессы, которые существенно повлияли на количественный и качественный состав населения.

В то же время Генеральная Ассамблея ООН в 2015 году приняла резолюцию о проведении очередного всемирного раунда переписей населения и жилищного фонда в 2015-2024 годах. По установленной практике и согласно рекомендациям ООН переписи населения в большинстве стран мира проводятся раз в 10 лет.

Напомним, ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов заявлял, что ближайшие два года перепись населения проводить не будут. Пока Украина не преодолеет коронавирусную инфекцию, нельзя ставить вопрос об этом процессе.