В Кабмине объяснили, при каких условиях пожилые люди могут выходить из дома во время карантина

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Те пенсионеры, которые покидают дома, должны ходить исключительно в магазины, которые размещены на расстоянии не более чем 2 километра от места самоизоляции

Кабинет министров решил позволить части пенсионеров выходить из дома в период карантина в качестве исключения - это коснется только пожилых людей, о которых некому заботиться.

Об этом стало известно из разъяснения правительства относительно новых ограничительных мер.

Согласно ему, таким пенсионерам разрешено посещать магазины и другие места торговли, которые размещены на расстоянии не более чем 2 километра от места самоизоляции. Также они обязательно должны быть в маске.

Однако, другие люди в возрасте от 60 лет находятся в группе повышенного риска, поэтому они должны находиться на самоизоляции и воздерживаться от контакта с другими людьми.

К тому же, Кабмин дал поручение областным государственным администрациям принять дополнительные меры для выявления и обслуживания одиноких лиц и лиц, которые одиноко проживают, среди граждан пожилого возраста, лиц с инвалидностью, лиц, находящихся на самоизоляции, и организовать им должное социальное сопровождение.

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Также в правительстве напомнили всем людям, что гулять вокруг дома не запрещено, но действуют другие ограничения: нельзя передвигаться группами более двух человек и ходить в парки, скверы или зоны отдыха.

Ранее сообщалось, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что людям на самоизоляции можно выходить из дома дважды в неделю.

Также стало известно, что Пенсионный фонд объявил о начале выплат пенсий за апрель.