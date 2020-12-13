В Кабмине не исключают усиления карантина до 8 января

Министр Кабинета министров Олег Немчинов Укринформ

Правительство будет принимать решение, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране

В Украине карантин могут усилить ранее 8 января, если количество больных коронавирусом будет стремительно увеличиваться. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, причиной введения жесткого карантина может стать повышение уровня заболеваемости COVID-19 до 32-25 тысяч новых случаев в сутки.

"Сейчас мы говорим о цифре 32-35 тысяч больных в день. Но надо понимать, сколько было введено коек COVID-пакета, сколько коек были обеспечены кислородом и сколько больниц были вовлечены в преодоление коронавирусной инфекции", — отметил министр.

Кроме этого, Немчинов добавил, что во время оценки ситуации будет учитываться заполненность коек для больных коронавирусом.

"Кроме выявленных, есть еще вопросы госпитализированных. У нас постоянно увеличивается койко-фонд. Минздрав работает над тем, чтобы в случае необходимости довести его до 90 тысяч. У нас постоянно увеличивается количество коек с обеспеченным кислородом, к концу года стоит задача выйти на более чем 40 тысяч, а в перспективе — на 75 тысяч", — подчеркнул чиновник.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что для спасения медсистемы и предупреждения критической ситуации с распространением COVID-19 правительство введет жесткий карантин, который продлится с 8 по 24 января 2021 года.