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В Кабмине не исключают усиления карантина

Фото из открытых источников

Правительство пока не намерено смягчать карантин в Украине

Кабинет министров пока не намерен смягчать карантин в Украине  из-за эпидемии коронавируса. Об этом изданию РБК-Украина сообщил один из членов правительства.

По его словам, на сегодня на повестке дня не стоит план смягчения.

"Ситуация такова, что вероятнее ужесточения, нежели смягчения", - отметил собеседник.

Однако, по его словам, если ситуация стабилизируется, то Кабинет министров рассмотрит возможность облегчить ограничительные меры.

Отметим, что сегодня в СМИ появилось якобы план поэтапного смягчения карантина, которое может начаться уже в апреле. Якобы с середины месяца откроются небольшие магазины, а также все строительные и садовые комплексы независимо от площади; с мая - другие магазины, торговые центры, парикмахерские. При этом аэропорты и границы останутся закрытыми как минимум до лета.

Украина находится на пороге пика заболеваний коронавирусною болезнью. Также он сообщил, что говорить о завершении карантина рано.

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