В Кабмине исключили проведение переписи населения в ближайшие два года

Министр Кабинета министров Олег Немчинов Фото из открытых источников

Впрочем, Государственная служба статистики к проведению переписи населения готова

Ближайшие два года перепись населения проводить не будут. Пока Украина не преодолеет коронавирусную инфекцию, нельзя ставить вопрос об этом процессе. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов во время брифинга, передает "РБК-Україна".

Вместе с тем, министр утверждает, что Государственная служба статистики к проведению переписи населения готова.

"Второй вопрос - это стоимость. И, если мы будем это проводить в классическом виде, то это не в этом году точно и, я думаю, не в следующем", - сказал Немчинов.

Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов заявлял, что из-за пандемии коронавируса всеукраинская перепись населения вряд ли пройдет в 2021 году.