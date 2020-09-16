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В Кабмине хотят изменить условия для введения "красной" зоны: Назван новый критерий

Глава Кабмина Денис Шмигаль Фото с открытых источников

Теперь это будет связано со средним уровнем заболеваемости по стране

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что правительство меняет критерии установления наивысшего уровня ограничений в условиях карантинных ограничений - "красной зоны". Об этом он сказал во время заседания правительства, сообщает РБК-Украина.

Как отмечается, теперь "красную зону" будут устанавливать, если заболеваемость в регионе более чем в 5 раз превышает средний по Украине.

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"Важный момент - это вопрос установления в регионе "красного уровня". То есть это практически локдаун региона. Будет рассматриваться в случае превышения более чем в пять раз среднего по стране уровня заболеваемости COVID-19", - сказал Шмыгаль и добавил, что более детально о критериях станет известно в ходе обсуждения на заседании Кабмина.

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Напомним, по состоянию на утро 16 сентября в Украине лабораторно подтверждено 162 660 случаев коронавірусної инфекции

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