В Израиле рассказали, как COVID-19 повлиял на рост антисемитизма в мире

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В то же время в Израиле уровень смертности от коронавируса один из самых низких в мире

COVID-19 способствовал росту антисемитских настроений в мире подобно тому, как евреи назывались виновными в экономическом кризисе 2008 года. Об этом заявил министр здравоохранения Израиля Йоэль Эдельштейн, выступая на KJF 2020.

"В нашем мире есть разные теории. Так что некоторые из них определенно посвящены еврейским врачам и тому подобное. Но я думаю, что жизнь - это парадокс. С одной стороны, да, это может способствовать антисемитизму, но, с другой стороны, есть много стран по всему миру, которые, я бы сказал, равняются на Израиль и ищут решения, ждут наши медицинские инновации и вакцину, которая появится. Так что, с одной стороны, бесспорно, существуют все эти глупые теории о том, как евреи создают пандемии. С другой стороны, есть восхищение и благодарность за то, что Израиль может сделать и делает в плане борьбы с COVID-19", - сказал Эдельштейн.

В то же время, по его словам, в Израиле уровень смертности от коронавируса один из самых низких в мире.

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