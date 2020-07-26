В июле в Украине утонули более 180 человек, из них 70 – дети

Спасатели призвали отдыхающих соблюдать правила безопасного поведения ГСЧС

В связи с этим спасатели напомнили об основных запретах во время отдыха у воды

В Украине по состоянию на 26 июля на водоемах с начала месяца погибли более 180 человек, из них 70 - дети. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В частности, накануне, 25 июля, в Тернопольской области в пруду вблизи канала в селе Белая утонул мужчина. Отмечается, что погибшего вытянули отдыхающие, после чего сообщили об этом на линию "101". Позже спасатели и медики приступили к проведению сердечно-легочной реанимации, однако спасти жизнь мужчине не удалось. По предварительной информации, он находился под водой примерно 20 минут.

В тот же день похожий инцидент произошел в Кировоградской области. Спасатели получили информацию о том, что в пруду села Каниж Новомиргородского района обнаружено погибшую женщину. После чего специалисты прибыли на место происшествия и доставили тело на берег.

В связи со увеличением случаев утопления спасатели напомнили основные запреты во время отдыха у водоемов:

купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;

залезать на предупредительные знаки, буи, бакены;

прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого;

купаться в одиночку;

использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие орудия, не предусмотренные для плавания;

плавать на плавсредствах вблизи пляжей и других мест, не отведенных для купания;

употреблять спиртные напитки до и во время купания;

подплывать близко к плавсредствам, которые идут неподалеку от мест купания;

допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;

подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться;

детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем по пояс;

купание детей без сопровождения взрослых.

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Напомним, ранее спасатели сообщали, что с начала лета в Украине во время отдыха на водоемах погибли примерно 300 отдыхающих. В связи с этим гражданам предоставили основные рекомендации для купания.