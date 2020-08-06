В Ивано-Франковской области протестующие перекрыли дорогу из-за отсутствия покрытия

В акции протеста принимают участие около 130 человек

Вблизи села Глыбовка Ивано-Франковской области местные жители перекрыли дорогу "Богородчаны-Гута". Об этом сообщила прессслужба Нацполиции Ивано-Франковской области.

Отмечается, что люди непрерывно двигаются по пешеходному переходу, но пропускают служебные машины. Акция протеста началась сегодня, 6 августа, в 11:00, но протестующие называют ее бессрочной.

По информации местного издания "Galka.if.ua" люди требуют отремонтировать дорогу из сел Росильная до Надворной и с Креховичей до Дзвиняча, ведь власть, по их мнению, не выполняет обещаний. Количество участников митинга оценивается в примерно 130 человек.

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Протестующие говорят, что уже устраивали митинг под Ивано-Франковской ОГА. Тогда облавтодор пообещал, что к 15 июля на дороге будет техника и начнется ремонт, но этого не произошло.

Пока известно, что на месте происшествия работают 10 сотрудников полиции, которые должны обеспечить общественный порядок. Кроме того, на трассе "Мукачево – Ивано-Франковск – Львов" выставили знак о объезд.

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Напомним, недавно в Ивано-Франковской области люди перекрыли трассу "Львов – Мукачево" ведь были несогласны с распределением помощи пострадавшим от наводнения. Тогда протестующие заявляли, что городской совет рассмотрел лишь 129 из 500 заявлений на выплату пособий.