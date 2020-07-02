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В Ивано-Франковской области 9 населенных пунктов остаются заблокированными из-за оползней

Фото из открытых источников

В Верховинском районе остается заблокированными 6 населенных пунктов

В результате сдвига почвы из-за сильных дождей, в Карпатах 9 населенных пунктов остаются заблокированными. Об этом сообщила пресс-служба Ивано-Франковской ОГА.

"В Косовском районе из-за оползней и выхода реки из берегов на дорожном покрытие отсутствует проезд в 3 населенных пункта (с.Шепот, участки Завоелы, Ставник, Плаюцы, Медвежьи, Бани в с.Космач и участки Подбрусный, Брусный в с.Брустуров), в Верховинском районе остается заблокированными – 6 НП (с.Дземброня, с.Быстрец, с.Шибеное, с.Грамотное, с.Стовпни, с.Кохан)", - говорится в сообщении.

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Напомним, по состоянию на утро четверга, 2 июля, на территории западных областей подтопленными остаются 12 населенных пунктов. Согласно сообщению, подтопленными остаются населенные пункты в Черновицкой (8), Львовской (2) и Тернопольской (2) областях.

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