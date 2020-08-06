В Ивано-Франковском облсовете зафиксировали вспышку коронавирусf

Точное количество заболевших пока неизвестно

Ивано-Франковская ОГА Фото из открытых источников

В исполнительном аппарате Ивано-Франковского областного совета произошла вспышка коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава ведомства Александр Сыч в Фейсбук.

Отмечается, что сотрудники аппарата будут пытаться и в дальнейшем работать в штатном режиме. Однако, из-за вспышки COVID-19 городской голова попросил максимально ограничить деловые контакты с сотрудниками аппарата областного совета.

Что касается причины вспышки, то ею Сыч считает публичный характер и регулярный контакт с большим количеством людей. В частности, речь идет о проведении заседаний комиссий областного совета, сессионные заседания, общение с исполнителями документов и представителями других органов власти. В то же время, о точном количестве заболевших не сообщается.

Напомним, за минувшие сутки, 5 августа, в Ивано-Франковской области зафиксировали 127 новых случаев коронавируса. В целом в Украине за последние сутки зафиксировано 1318 новых случаев, 997 пациентов выздоровело, а 31 человек скончался.

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Ранее сообщалось, что в пятницу, 31 июля, в Украине было установлено новые уровни эпидемиологической опасности распространения коронавирусной болезни COVID-19 – "красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый". В "красную" зону попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области.

Впоследствии, Луцк заявил об отказе усиливать карантин в городе, после чего Тернополь подхватил такую инициативу.