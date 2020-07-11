В Ивано-Франковске закрывают сервисный центр Пенсионного фонда из-за случая COVID-19

Очередь в Пенсионном фонде в Ивано-Франковске Общественное

Все услуги относительно пенсионного обеспечения можно получить на веб-портале электронных услуг

У одного из работников Пенсионного фонда в Ивано-Франковске подтвердился коронавирус, в результате чего принято решение закрыть отделение. Об этом сообщила пресс-служба Фонда в Facebook.

"Главное управление Пенсионного фонда Украины в области сообщает, Ивано-Франковский отдел обслуживания граждан закрывается на карантин с 13.07.2020 по 24.07.2020 года включительно, в связи с тем, что у одного из работников подтвердился положительный результат на COVID-19", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что все услуги относительно пенсионного обеспечения можно получить на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины и на "горячей" линии учреждения.

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Напомним, по состоянию на утро 11 июля в Украине 52 843 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 372 - умерли, а 25 661 пациент выздоровел. За минувшие сутки коронавирусную болезнь подтвердили у 800 пациентов.