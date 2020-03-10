В Италии за решеткой находятся почти 160 украинских моряков - МИД

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131 лицо осуждено и отбывает наказание, а 27 граждан воздержатся под стражей

о состоянию на начало марта 2020 года в пенитенциарных центрах юга Италии как осужденные или задержанные находятся 158 граждан Украины. Об этом сообщает DW со ссылкой на МИД Украины.

Так, по последним данным, в Италии 131 лицо осуждено и отбывает наказание, а 27 граждан воздержатся под стражей.

Как отмечается, в 2015-2018 годах на южной части страны было арестовано 161 украинца по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов. Впоследствии, в 2019 году, в Италии задержали еще 32 граждан, тогда как 18 украинцев освободили.

Кроме этого, от начала 2020 года в Италии задержали еще одного моряка, который оказался гражданином Украины.

" Вопрос защиты прав украинских моряков, задержанных и осужденных за перевозку нелегальных мигрантов, находится на особом и постоянном контроле МИД Украины", - заверили в ведомстве.

Также, по данным МИД, в Греции в течение 2019 года было задержано 36 украинских моряков. Кроме этого, по нелегальной перевозке мигрантов в Италии был осужден 29 украинских моряков. Между тем от начала 2020 года было задержано еще двое граждан Украины, еще дев’пять осудили на перевозки мигрантов.