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В Италии за решеткой находятся почти 160 украинских моряков - МИД

Иллюстративное фото Фото из открытых источников

131 лицо осуждено и отбывает наказание, а 27 граждан воздержатся под стражей

По состоянию на начало марта 2020 года в пенитенциарных центрах юга Италии как осужденные или задержанные находятся 158 граждан Украины. Об этом сообщает DW со ссылкой на МИД Украины.
 
Так, по последним данным, в Италии 131 лицо осуждено и отбывает наказание, а 27 граждан воздержатся под стражей.
 
Как отмечается, в 2015-2018 годах на южной части страны было арестовано 161 украинца по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов. Впоследствии, в 2019 году, в Италии задержали еще 32 граждан, тогда как 18 украинцев освободили.
 
Кроме этого, от начала 2020 года в Италии задержали еще одного моряка, который оказался гражданином Украины.
 
"Вопрос защиты прав украинских моряков, задержанных и осужденных за перевозку нелегальных мигрантов, находится на особом и постоянном контроле МИД Украины", - заверили в ведомстве.
 
Также, по данным МИД, в Греции в течение 2019 года было задержано 36 украинских моряков. Кроме этого, по нелегальной перевозке мигрантов в Италии был осужден 29 украинских моряков. Между тем от начала 2020 года было задержано еще двое граждан Украины,  еще дев’пять осудили на перевозки мигрантов.
 
К слову, по информации издания DW, от начала кризиса беженцев в ЕС в 2015 году украинским мужчинам, которые искали работу, предлагали работать на яхтах в Средиземном море, в частности заниматься перевозкой туристов из Турции. Во время прибытия в порты Италии или Греции выяснялось, что на борту яхт, на которых работают украинские моряки, находились нелегальные мигранты.
 
Напомним, недавно Еврокомиссия выделила Греции экстренную помощь в 700 млн евро для борьбы с потоками сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу через Турцию. 
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