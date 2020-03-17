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В Италии уже более 26 тысяч зараженных коронавирусом, 2,5 тысячи - умерли

Коронавирус из открытых источников

Время от коронавирус в Италии вылечился пациент 2941

В Италии зафиксировали уже 26 062 случаи заражения коронавирусом, из них 2503 - летальные. Об этом сообщает ANSA.

"Всего в Италии зарегистрировано 26 062 больных на коронавирус, прирост по сравнению с понедельником составляет 2 989 человек. Жертвами коронавирус в Италии стали 2503 лица", - говорится в сообщении.

В то же время от коронавирус в Италии вылечился 2941 пациент.

Напомним, по состоянию на 17 марта в мире зафиксировано свыше 187 тысяч инфицированных Covid-19 человек, из них выздоровели более 80 тысяч человек, умерли - 7 478.

В Украине 14 подтвержденных случаев инфицирования Covid-19, из них два человека умерли.

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