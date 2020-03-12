В Италии коронавирусом заразился один из футболистов "Ювентуса"

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Отмечается, что болезнь в настоящее время протекает бессимптомно

В Италии один из футболистов "Ювентуса" Даниэле Ругани заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Отмечается, что болезнь в настоящее время протекает бессимптомно.

"Футбольный клуб "Ювентус" в настоящее время активизирует все процедуры изоляции, требуемые законом, включая перепись контактировавших с ним", - сказано в сообщении.

Даниэле Ругани - 25-летний итальянский футболист, защитник клуба "Ювентус". Выступает за футбольный клуб с 2013 года.

Ранее сообщалось, что голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заболели новым видом коронавируса SARS-CoV-2 во время рабочей поездки в Австралию.

Напомним, из-за коронавируса Италия закрыла на карантин Ломбардию и еще 14 провинций. Всего больных коронавирусом в Италии более 3000 человек.